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“Это типично”. В Европарламенте осудили реакцию Запада на удар по Донецку

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"Это типично". В Европарламенте осудили реакцию Запада на удар по Донецку

Сдержанная реакция Запада на удар ВСУ по мирным жителям Донецка – типичное проявление двойных стандартов, считает депутат Европарламента от немецкой партии “Альтернатива для Германии” Гуннар Бек.«

"Как я понимаю, более 20 мирных жителей, этнических русских, погибли во время воздушной атаки украинских военных сил. Западные СМИ опубликовали статьи об этом, но, конечно, не такие эмоциональные, как если бы удары были со стороны России. (В конфликте, – ред.) всегда действуют двойные стандарты – это типично для Запада", – сказал Бек "Известиям".

По его словам, западные страны никогда не назовут преступлением действия своих партнеров, это относится и к освещению событий на Ближнем Востоке.

В воскресенье утром украинские войска выпустили не менее шести снарядов калибра 155 миллиметров по донецкому микрорайону Текстильщик, где находятся рынки и большое количество магазинов.

По последним данным, число погибших в результате обстрела достигло 25, ранены 20 человек.

Ранее радио Sputnik писало, что Совбез ООН обсудит нанесенный ВСУ массированный удар по рынку в Донецке.

Взято отсюда.

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