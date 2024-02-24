реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

“Это трагедия”. Вагенкнехт заявила о гибели политиков в тюрьмах на Украине

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Это трагедия". Вагенкнехт заявила о гибели политиков в тюрьмах на Украине

Украинские власти репрессируют оппозиционных политиков, и они умирают в тюрьмах, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру.«”В украинских тюрьмах погибают оппозиционные политики. Это на самом деле не пропаганда (президента РФ Владимира, – ред.) Путина. И каждый конкретный случай – это трагедия”, – сказала она в подкасте, опубликованном в соцсети Х.

Вагенкнехт подчеркнула, что на Украине были “проблемы с демократией” и до начала конфликта, однако сейчас ситуация в стране существенно ухудшилась.«”Украина в состоянии войны на самом деле является страной, которая предпринимает очень репрессивные меры, в том числе против оппозиционных политиков”, – заявила она.

Радио Sputnik писало, чем поддержка Украины грозит Европе.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Портрет Николая Ежова продают в Барнауле за 380 тыс. рублей

Портрет Николая Ежова продают в Барнауле за 380 тыс. рублей

Портрет главы НКВД, написанный алтайским художником в начале XX века,…

Узнать больше

В Барнауле продают автомобиль Li L9 с пятью мониторами и 21 динамиком

Автомобиль оснащен большим количеством дополнительный функций, в том числе феном…

Узнать больше
Волейболистки “Алтая-АГАУ” завершили домашний тур ЧМ России тремя поражениями

Волейболистки “Алтая-АГАУ” завершили домашний тур ЧМ России тремя поражениями

В заключительных матчах барнаульские волейболистки последовательно уступили читинской “Забайкалке”, “Амурским…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp