Украинские власти репрессируют оппозиционных политиков, и они умирают в тюрьмах, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру.«”В украинских тюрьмах погибают оппозиционные политики. Это на самом деле не пропаганда (президента РФ Владимира, – ред.) Путина. И каждый конкретный случай – это трагедия”, – сказала она в подкасте, опубликованном в соцсети Х.

Вагенкнехт подчеркнула, что на Украине были “проблемы с демократией” и до начала конфликта, однако сейчас ситуация в стране существенно ухудшилась.«”Украина в состоянии войны на самом деле является страной, которая предпринимает очень репрессивные меры, в том числе против оппозиционных политиков”, – заявила она.

Радио Sputnik писало, чем поддержка Украины грозит Европе.

Взято отсюда.