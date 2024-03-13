“Это воровство, они это понимают”. Отдадут ли Киеву доходы от активов РФ

Еврокомиссия намерена в ближайшее время представить предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины, сообщил по итогам Совета министров экономики и финансов стран ЕС вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

“Я не хочу заранее ничего объявлять, но в преддверии Евросовета 21–22 марта мы готовим законодательное предложение, которое затем будет обсуждаться странами ЕС”, – сказал Домбровскис, слова которого приводит РИА Новости.

В эфире радио Sputnik политолог Антон Хащенко усомнился в том, что решение о конфискации доходов от российских активов будет принято.«”Решения пока как такого нет. Они лишь обещают, что представят идею законодательного решения этой проблемы. И главное, что они говорят не о самих замороженных российских резервах, а о процентах, о прибыли с этих резервов. Но это тоже воровство, и они это тоже прекрасно понимают… Как только они это решение озвучат, я уверен, что мы сразу пойдем в том числе в правовом поле с ними судиться”, – сказал Хащенко.

Предложение, которое обещает представить еврокомиссия, в любом случае будет незаконным с точки зрения законодательства самих стран ЕС, пояснил он.«”Для этого там очень много чего придется менять с точки зрения законодательства, а это не так просто. По поводу использования этих средств европейские страны тоже пока никак не могут об этом договориться. Одни говорят, что их нужно тратить только на восстановление инфраструктуры Украины. Другие говорят, что нужно тратить и на военные цели… А еще есть финансовые воротилы, которые прекрасно понимают, чем это все грозит с точки зрения обрушения финансовой европейской архитектуры как зоны, где выгодно хранить деньги”, – добавил политолог.

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Взято отсюда.