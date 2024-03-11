“Этого не понимаю”. Бербок не поддержала позицию папы римского по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ARD заявила, что не понимает позиции папы римского Франциска, призывающего Украину “поднять белый флаг” и начать переговоры с Россией.

Ранее понтифик заявил, что Украина должна отыскать в себе храбрость и “поднять белый флаг” в знак готовности к мирным переговорам. Позднее в Ватикане пояснили, что в своих словах папа Франциск не призывал Украину к капитуляции.«

"Я действительно этого не понимаю. Нам нужно мужество, чтобы быть на стороне Украины, делать все, чтобы Украина смогла себя защитить", – цитирует Бербок РИА Новости.

Радио Sputnik писало, как на слова папы римского Франциска отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Взято отсюда.