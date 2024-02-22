Евгений Киселев* внесен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Евгения Киселева* в перечень террористов и экстремистов.

“6303. Киселев Евгений Алексеевич*, 15. 06.1956 года рождения, город Москва”, – такой пункт появился в списке на сайте Росфинмониторинга.

В апреле 2022 года журналист был включен в реестр физлиц-иноагентов. В июле того же года МВД РФ объявило его в розыск.

Киселев* в 1990–2000-х был одной из центральных фигур российского телевидения. Был ведущим программы “Вести”, занимал должности главного редактора телеканала НТВ, генерального директора ОАО “Телекомпания НТВ”. Сейчас журналист работает на украинских телеканалах.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Минкульт Украины осудил сбежавшего в ЕС журналиста.

Взято отсюда.