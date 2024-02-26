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Евродепутат призвал “взять под контроль” транзит российского зерна через ЕС

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Евродепутат призвал "взять под контроль" транзит российского зерна через ЕС

Депутат Европарламента от Литвы Бронис Ропе в письме призвал Еврокомиссию “взять под контроль” транзит российского зерна через ЕС.

По его словам, большой объем российского зерна попадает в Евросоюз через Латвию и Литву, и часть его якобы выращивается на “оккупированной украинской территории”, говорится в материале RT.

Если оставить ситуацию с зерном без внимания, транзит этой продукции через ЕС укрепит экономику России и “поможет ей в конфликте на Украине”, считает парламентарий.«”Известно ли Еврокомиссии о данной проблеме и, если да, какие меры она собирается предпринять, чтобы решить эти проблемы, восстановить баланс на зерновых рынках и прекратить поддерживать российскую экономику?” – задался вопросом Ропе.

Он также утверждает, что российское зерно может быть перемешано с литовским, “известным своим высоким качеством”, и это наносит ущерб репутации литовских производителей зерновых культур. По мнению депутата, из-за российской продукции в Литве снизились цены на зерно.

В январе радио Sputnik рассказало, почему США отказали России в участии в заседании Международного совета по зерну.

Взято отсюда.

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