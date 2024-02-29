Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины

Евродепутаты одобрили в четверг резолюцию с призывом к активизации поддержки Украины и усилению санкций в отношении России и Белоруссии, говорится в пресс-релизе на сайте Европарламента.«

"В тексте, принятом 451 голосом за, 46 против при 49 воздержавшихся, депутаты Европарламента подводят итоги двух лет с (начала СВО, – ред.) … Они отмечают, что главная цель состоит в том, чтобы Украина выиграла войну, и предупреждают о серьезных последствиях, если этого не произойдет… Чтобы Киев победил, не должно быть "никаких добровольных ограничений на военную помощь Украине", и парламент подтвердил необходимость предоставить стране все необходимое для восстановления полного контроля над ее международно признанной территорией", – говорится в публикации.

Парламентарии отмечают огромные различия в уровне военной поддержки, оказываемой странами ЕС Украине, и призывают инвестировать в европейскую оборонно-промышленную базу, чтобы удовлетворить потребности ВСУ и пополнить истощившиеся запасы стран блока.«”Депутаты Европарламента называют сложные системы ПВО, ракеты большой дальности, такие как Taurus, Storm Shadow/SCALP, различные типы артиллерии и боеприпасов (в частности, 155-мм), а также беспилотники и средства противодействия им, особо важными для Украины. Все союзники ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном отношении не менее чем на 0,25% своего ВВП ежегодно”, – указано в тексте.

Евродепутаты также призывают палату представителей США “без каких-либо дальнейших проволочек принять давно застопорившийся пакет военной помощи Украине”.«”Резолюция подчеркивает настоятельную необходимость создания прочного правового режима, позволяющего конфисковывать российские государственные активы, замороженные ЕС, и использовать их для восстановления Украины и выплаты компенсаций жертвам войны. Россию необходимо обязать выплатить наложенные на нее репарации, чтобы гарантировать, что она внесет существенный вклад в восстановление Украины”, – сообщает Европарламент.

Также депутаты призывают расширить санкции в отношении России и Белоруссии – запретить импорт российского урана и металлургической продукции в ЕС, прекратить ядерное сотрудничество с Россией и ввести полное эмбарго на импорт российской сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также ископаемого топлива и сжиженного природного газа, транспортируемых по подводным трубопроводам.

Ранее в эфире радио Sputnik эксперт Артем Соколов прокомментировал попытки Европы найти новую схему действий на Украине.

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