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Евстафьев: наемников на Украину на постоянной основе посылают четыре страны

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Евстафьев: наемников на Украину на постоянной основе посылают четыре страны

На Украине на постоянной основе воюют наемники из США, Польши, Германии и Великобритании, правительства этих стран вовлечены в процесс их отбора и отправку, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.«”По тем данным, которые мне попадают, и по тем оценкам, которые есть в интернете, на системном уровне там (на Украине, – ред.) присутствуют только четыре страны. Это Соединенные Штаты. Прежде всего, это штабники, это спецназ, это связь, РЭБ и ПВО. Это Польша, и этого даже никто не скрывает. Поляки системно присутствуют на Украине в качестве заградотрядов, спецназа, инструкторов для диверсионных групп. Это Германия, технари-немцы. Сложно мне поверить, что в Германии технарь, который работал на обслуживании танков Leopard, систем ПВО вот так взял, получил заграничный паспорт и поехал на Украину. Это, извините, сказки для слабоумных. Немецких технарей на линии фронта, думаю, не сотни, а тысячи. Правительство (Олафа) Шольца выбрало гибридный вариант соучастия в войне на Украине. А четвертая сила – это Великобритания. Британцы – это охрана Зеленского, это спецназ, это разработка наиболее радикальных террористических актов в отношении России. И это разведка”, – рассказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Что касается Франции, то власти отрицают наемничество, поскольку оно противоречит французским законам, однако не мешают этому процессу, отметил политолог.«”Франция уже отреагировала – мол, это дело каждого. На системном уровне Франция якобы никого туда не посылает. И я почти готов Парижу поверить, что человек взял и куда-то махнул. Хотя рекрутинговые центры, как правильно указала (официальный представитель МИД РФ) Мария Захарова, открыто работают, и французское правительство точно не мешает набору наемников, в том числе из бывших и недавно уволившихся военнослужащих”, – добавил Дмитрий Евстафьев.

Программу слушайте здесь.Профессор смотрит в мiръРакетные удары и призыв Лаврова, французские наемники и гражданство Украины11:04

Взято отсюда.

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