“Феерический провал”. Экономист рассказал о страхе Байдена из-за Украины

Президент США Джо Байден опасается последствий своего провала на Украине, который может стоить ему карьеры, считает американский экономист Ричард Вольф.

Эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works отметил, что Вашингтон сделал ставку на Украину в конфликте с Россией, однако расчеты и предположения Белого дома оказались неверны. В частности, результаты наступления ВСУ оказались не такими, на которые надеялся Запад.

Кроме того, подчеркнул Вольф, несмотря на все усилия США, им не удалось полностью изолировать Россию.«”Их будущее, то есть будущее Байдена, (госсекретаря США Энтони) Блинкена, (советника по нацбезопасности США) Джейка Салливана и других главных советников теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся – и вполне справедливо, – что с ними может произойти то же самое”, – заявил эксперт.

Радио Sputnik писало, что в США предсказали “суперстрашный” год для американского лидера Джо Байдена.

Взято отсюда.