Выделение со стороны ЕС Украине 50 миллиардов евро на вооружение повлечет сотни тысяч жертв, улучшит переговорную позицию России и не поможет ВСУ продвинуться к Крыму, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он также добавил, что считает предложение венгерского коллеги Виктора Орбана по поводу финансирования Киева не из бюджета ЕС “рациональным и здравым”.

По словам главы словацкого правительства, которые приводит РИА Новости, сейчас Брюссель удерживает большие объемы денег, причитающихся Будапешту, потому что Венгрия “сражается за суверенитет страны”.

Фицо отметил, что если ЕС хочет добиться консолидированного согласия всех стран ЕС на выделение 50 миллиардов евро “раздельно по годам, как предлагает премьер-министр или единовременно, как премьер-министр не предлагает”, необходимо искать компромисс с Венгрией и прислушиваться к мнению ее властей.

В свою очередь Словакия, продолжил Фицо, предпочла бы направлять больше средств из общеевропейского бюджета на борьбу с нелегальной миграцией, и в этом с Братиславой солидарен Будапешт.

Радио Sputnik писало, какой прогноз для Украины на текущий год дали в Британии.

Взято отсюда.