. Французы должны выступить за мир на фоне заявлений “сумасшедшей марионетки НАТО” – президента Франции Эммануэля Макрона, призвал лидер партии “Патриоты” Флориан Филиппо.

Ранее в четверг, 7 марта, Макрон провел встречу с оппозицией перед голосованием в парламенте, которое касается недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной, и стороны не пришли к согласию: лидеры французских партий не поддержали позицию президента по Украине.«

"Макрон только что подтвердил всем своим собеседникам, что у него нет границ и нет красных линий в войне с Россией! <…> Немыслимо представить, что этот человек, эта сумасшедшая марионетка НАТО и Глубинного государства, до сих пор не свергнут! Значит, "оппозиция" намерена услышать эти слова и не отреагировать?!" – написал Филиппо в соцсети X.

По его мнению, такое отношение к позиции Макрона означает возможную отправку французских сухопутных войск на Украину и даже предоставление ядерного оружия в распоряжение ЕС.«

"Все французы должны выступить за мир, это очень серьезное время!" – призвал французский политик.

Ранее радио Sputnik рассказало о внешнеполитическом провале Макрона.

Взято отсюда.