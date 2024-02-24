Фильм об СВО глазами обычных людей показали на “RT.Док: Время героев”

Премьера фильма “СВОими глазами” состоялась в рамках Второго международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время героев”.

Отмечается, что в программу фестиваля вошли десятки документальных лент о героях спецоперации.

В основе киноленты “СВОими глазами” лежат истории жителей Донецкой Народной Республики, территорий, граничащих с зоной проведения СВО, и других регионов, которые переплелись на фоне боевых действий.

Отличительной особенностью проекта стало отсутствие авторских комментариев, повествование ведется непосредственно от участников событий. По словам создателей фильма из продюсерского центра “Insight People”, это сделано в целях полноценного погружения зрителя в истории с их героями. «

"Когда мы смотрим документальные фильмы, то волей-неволей формируем свое отношение к фактам через личность рассказчика. С одной стороны, возможно будет сложнее без пояснений воспринимать слова героев, с другой – каждый сможет сделать собственные выводы, дать по-настоящему индивидуальную оценку увиденному", – заявил один из авторов фильма Павел Шинкарев.

В фильме раскрываются истории жителей ДНР, Белгородской, Курской и Орловской областей, жизни которых тесно связаны с СВО.«

"Фильм рассказывает о неравнодушии. У подавляющего большинства людей в нашей стране общий взгляд на СВО: "Нам нужна победа, мы готовы помогать". Мы решили рассказать об этом как можно большему количеству зрителей, поэтому мы разместили ленту на Rutube", – рассказал РИА Новости Шинкарев.

II Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время героев” проходит в Москве в Цифровом деловом пространстве (улица Покровка, 47) 23–25 февраля.

Ранее радио Sputnik писало о программе II Международного фестиваля “RT.Док: Время героев”. ИЗОЛЕНТА liveБудущее Залужного, “RТ.Док: Время героев”, проблемы “Мастера и Маргариты”1 февраля, 09:04

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