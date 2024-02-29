Передавая Украине оружие, Финляндия не запрещала применять его для нанесения ударов по территории России, заявил глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра.«”Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории”, – цитирует его РИА Новости.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее отметил, что ограничения на использование оружия против РФ были введены теми странами, которые предоставили Киеву системы дальнего действия.

В эфире радио Sputnik публицист Дмитрий Ольшанский высказал мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли прислушается к призывам передать ВСУ немецкие крылатые ракеты Taurus.

Взято отсюда.