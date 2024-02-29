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Финский депутат: Украина должна иметь право наносить удары по территории РФ

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Финский депутат: Украина должна иметь право наносить удары по территории РФ

Передавая Украине оружие, Финляндия не запрещала применять его для нанесения ударов по территории России, заявил глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра.«”Насколько мне известно, Финляндия не вводила подобных ограничений, и Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей и на российской территории”, – цитирует его РИА Новости.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее отметил, что ограничения на использование оружия против РФ были введены теми странами, которые предоставили Киеву системы дальнего действия.

В эфире радио Sputnik публицист Дмитрий Ольшанский высказал мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вряд ли прислушается к призывам передать ВСУ немецкие крылатые ракеты Taurus.

Взято отсюда.

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