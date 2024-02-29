В Хельсинки не понимают последствий разрешения партнерам использовать переданное оружие для нанесения ударов по территории России, считает финский журналист Кости Хейсканен.

Ранее глава парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что Финляндия не накладывала на ВСУ никаких ограничений, когда передавала союзникам свое оружие.

Хейсканен считает, что в Хельсинки явно не понимают всех последствий.«

"Граждане Финляндии будут вынуждены потом отмываться от всей этой грязи, которую Россия, как на Нюрнбергском процессе, выставит на показ", – заявил журналист в интервью "Царьграду".

Радио Sputnik также сообщило, что в Финляндии передумали закрывать русские школы.

Взято отсюда.