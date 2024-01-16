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“Флот США будет там”. В Крыму объяснили необходимость освобождения Одессы

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"Флот США будет там". В Крыму объяснили необходимость освобождения Одессы

США могут развернуть в Одессе свой военный флот, предупредил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Во вторник Всемирный экономический форум (ВЭФ) предложил создать “нейтральный” военный флот в Черном море для сопровождения торговых судов, чтобы обеспечить стабильность на продовольственных рынках.«”Если Одесса останется под контролем киевского режима, то не нужно быть великим прогнозистом, что как только стабилизируются отношения, весь флот США будет там, и мы потеряем Черное море стратегически”, – цитирует Константинова РИА Новости.

По его словам, нельзя допустить присутствия в Черном море военного флота стран, не относящихся к Черноморскому региону, а также развертывания американских военных баз в подконтрольных Киеву регионах Украины.«

"Крыму нельзя расслабляться, пока Одесса не у нас… Одесса – это русский город, основанный русскими людьми", – подчеркнул глава крымского парламента.

Ранее в эфире радио Sputnik доктор военных наук Константин Сивков предупредил о возможных последствиях инициативы Всемирного экономического форума.

Взято отсюда.

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