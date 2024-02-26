реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

“Форменный нацизм”. Депутат ГД об угрозах Буданова* в адрес Крыма

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Форменный нацизм". Депутат ГД об угрозах Буданова* в адрес Крыма

Век террористов недолог, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, комментируя видеообращение руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* с угрозами в адрес российского региона.«

"Подобные угрозы Буданова* – форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог", – сказал Михаил Шеремет РИА Новости.

Ранее Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост.

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в свою очередь связал угрозы со стороны Киева с попытками развязать третью мировую войну.«

"Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со стороны киевского режима с применением оружия западных стран во главе с США напрямую связаны с вероятностью начала третьей мировой войны", – заявил Заур Смирнов РИА Новости.

Гарантировать безопасность граждан России и мир на Украине может только свержение режима Зеленского, сказал он.

Ранее радио Sputnik сообщало, о какой угрозе Черному морю предупредил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Хождение за три моря. На что мы меняем в Индии нашу нефть

Хождение за три моря. На что мы меняем в Индии нашу нефть

Объем импорта из Индии в 2023 году вырос на 40%…

Узнать больше
В Барнауле пассажир «Победы» не смог пристегнуться из-за лишнего веса — его сняли с рейса

В Барнауле пассажир «Победы» не смог пристегнуться из-за лишнего веса — его сняли с рейса

Сообщается, что мужчина слишком бурно отреагировал на просьбу пересесть 27…

Узнать больше
Барнаульцы могут остаться без воды из-за ремонта водопровода — карта работ

Барнаульцы могут остаться без воды из-за ремонта водопровода — карта работ

Проверьте, попадает ли ваш дом в зону возможных отключений 27…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp