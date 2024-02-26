Век террористов недолог, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, комментируя видеообращение руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* с угрозами в адрес российского региона.«

"Подобные угрозы Буданова* – форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог", – сказал Михаил Шеремет РИА Новости.

Ранее Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост.

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в свою очередь связал угрозы со стороны Киева с попытками развязать третью мировую войну.«

"Повышение уровня военных и террористических угроз в адрес российских территорий со стороны киевского режима с применением оружия западных стран во главе с США напрямую связаны с вероятностью начала третьей мировой войны", – заявил Заур Смирнов РИА Новости.

Гарантировать безопасность граждан России и мир на Украине может только свержение режима Зеленского, сказал он.

Ранее радио Sputnik сообщало, о какой угрозе Черному морю предупредил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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