Французский фермер на сельскохозяйственной выставке в Париже обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в чрезмерных тратах на Украину и наплевательском отношении к интересам аграриев собственной стране, сообщает BFM TV.«

"Огромные суммы на Украину… А мы получаем гроши", – приводят журналисты слова фермера.

Он также отреагировал на слова Макрона о том, что власти инвестируют в национальное сельское хозяйство. Аграрий отметил, что доходы сельхозпроизводителей ежегодно сокращаются на 10 процентов.

Накануне в Париже фермеры, недовольные политикой правительства, прорвали полицейское оцепление и ворвались в павильон выставки, куда прибыл Макрон, сообщил корреспондент РИА Новости.

Глава Пятой республики в этот момент находился на втором этаже здания, где собирался пообщаться с фермерами и представителями профсоюзов. Часть из них были готовы встретиться с Макроном, но многие выступили против присутствия французского лидера на мероприятии, так как, по их мнению, он “сделал для фермеров недостаточно”.

В пятницу, 23 февраля, Макрон и Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно заключено сроком на 10 лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО.

Радио Sputnik также рассказало, зачем украинцы привезли к границе Польши сожженную сельхозтехнику.

Взято отсюда.