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Французский генерал: в реальности Украина не нужна ни США, ни Европе

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Французский генерал: в реальности Украина не нужна ни США, ни Европе

Политическая реальность такова, что Украина в действительности не нужна ни Вашингтону, ни Брюсселю, заявил бывший руководитель французской Госслужбы авиабезопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон.«

"Американцы никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений. Только поляки в действительности перешли на военную экономику. Остальные делали вид. Ни один европеец не собирается умирать за Украину", – сказал он в интервью журналу Valeurs Actuelles.

Французский генерал отметил, что объемы помощи Киеву со стороны Запада с прошлой зимы заметно сократились.

Одновременно Клермон обратил внимание на значительное превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины в части вооружений.

Радио Sputnik писало, что западные журналисты узнали о жалобах военнослужащих ВСУ на напрасные потери на фронте.

Взято отсюда.

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