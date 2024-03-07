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ФСБ: силовики предотвратили теракт в Карелии

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ФСБ: силовики предотвратили теракт в Карелии

Силовики предотвратили в Карелии теракт, планировавшийся спецслужбами Украины с участием гражданина Белоруссии, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.«

"ФСБ РФ на территории Республики Карелия предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь, 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения.

По данным ФСБ, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона.

Радио Sputnik сообщало, что ФСБ раскрыла шпионскую деятельность “Британского совета” в Херсонской области.

Взято отсюда.

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