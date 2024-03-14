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ФСБ: в Петербурге задержаны члены РДК*, готовившие отравление бойцов ВС РФ

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ФСБ: в Петербурге задержаны члены РДК*, готовившие отравление бойцов ВС РФ

В Санкт-Петербурге задержали четверых участников террористической организации “Русский добровольческий корпус” (РДК)*, готовивших отравление российских бойцов в зоне СВО, сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, члены организации, действующей в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировали отравить с помощью высокотоксичного вещества продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить в зону СВО российским военнослужащим и жителям новых территорий РФ.«

"В состав преступной группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК* и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России", – приводит РИА Новости сообщение российской спецслужбы.

Агентство отмечает, что следственной службой Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по статье УК РФ “Участие в деятельности террористической организации”.

В середине февраля радио Sputnik сообщало о задержании украинских диверсантов на границе Белоруссии с Украиной.

Прямой эфирДроны и диверсанты. Что произошло в приграничных регионах России?12 марта, 12:04

Взято отсюда.

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