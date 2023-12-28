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FT: на Западе призвали изучить законность изъятия российских активов

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FT: на Западе призвали изучить законность изъятия российских активов

Германия, Франция и Италия выступают за осторожный подход к идее США изъять замороженные российские активы, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, США ранее предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов. Штаты намерены при поддержке Британии, Японии и Канады подготовить варианты их изъятия к потенциальной встрече лидеров Большой семерки, намеченной на конец февраля 2024 года.

Предполагается, что участники рабочих групп должны рассмотреть правовые вопросы, метод применения такой политики, снижение рисков, а также наилучшие способы направления изъятых средств Украине. По данным источников издания, эти вопросы уже обсуждались министрами финансов стран G7 в декабре.

Так, прорабатываются разные варианты: от прямой конфискации и траты российских активов до использования доходов от них или применения их в качестве залога для кредитов. Также, добавляет FT, конфискацию могут легализовать путем признания европейских государств “пострадавшими от конфликта”.«”Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения”, – говорится в материале.

Радио Sputnik сообщало, что президент России Владимир Путин сыронизировал над теми, кто присваивает чужие активы.

Взято отсюда.

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