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“Gangnam Style помните?” Симоньян объяснила, зачем НАТО “российская угроза”

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"Gangnam Style помните?" Симоньян объяснила, зачем НАТО "российская угроза"

Главный редактор медиагруппы “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян в программе “Своя правда” на НТВ назвала причины попыток Запада запугать население своих стран угрозой прямого конфликта с Россией.«

"Вот этот проект (украинский конфликт, – ред.) теряет поддержку населения… Ну потому, что вообще мода на что бы то ни было проходит, как бы это ни было цинично. Человечество так устроено. А-а-а, давайте все слушаем, там, я не знаю, Gangnam Style. Помните? Все слушали. Проходит год, никто не помнит, что это такое, кто там слушал, кому интересно. А-а-а, война на Украине, что-то новенькое… А, что-то надоело уже, дайте нам уже какой-нибудь "новый Gangnam Style"", – сказала Симоньян.

Второй причиной она назвала падение экономики и уровня жизни в некоторых западных странах из-за их участия в украинском конфликте.«

"Причина третья – все-таки мы работаем. Вот этот RT Deutsch и прочие – они нас вот как-то задушили в самом начале, но мы быстро пришли в себя, нашли альтернативные пути и рассказываем людям правду, и люди больше об этом узнают и разочаровываются", – добавила журналист.

В результате, по словам Симоньян, властям западных стран приходится убеждать население, что дело совсем не в Украине, и на самом деле Россия якобы угрожает им самим, поэтому в целях самозащиты нужно продолжать поддерживать Киев.

Радио Sputnik ранее писало, что в лондонской полиции образовано спецподразделение для борьбы с “российской угрозой”.

Взято отсюда.

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