После ухода из госдепартамента США Виктории Нуланд украинский сюжет будет переигрываться, считает писатель, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд в ближайшие недели планирует покинуть свой пост.

СМИ отмечают, что Нуланд завершает 35-летнюю карьеру в госдепартаменте после того, как не получила ожидавшегося назначения на пост первого заместителя госсекретаря.

Уход Нуланд может означать прежде всего начало изменений политики США на украинском направлении, но эти изменения будут постепенными, полагает Гаспарян.«”Вероятнее всего, будет переигрываться украинский сюжет. Нуланд была его архитектором, главным идеологом, куратором, воспитательницей. Сейчас, скорее всего, начинается некий новый этап… Но очевидно, что в ближайшие месяц-два-три ничего судьбоносного происходить не будет на этом направлении, остальные все ястребы на месте… Нуланд уже однажды покидала госдепартамент (в годы правления Дональда Трампа, – ред.), но потом вернулась. Меня не удивит, если она еще раз вернется – но это в случае победы (на президентских выборах в США) демократов, если победят республиканцы, то никакой Нуланд (в госдепартаменте), конечно, не будет. В любом случае ее не надо списывать в утиль, это последовательный и принципиальный противник России на протяжении очень многих лет”, – сказал писатель в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Программу Армена Гаспаряна слушайте здесь. Теория заблужденийОтставка Нуланд, попытки срыва выборов и недипломатичный отказ послов ЕСВчера, 17:04Теория заблужденийОтказ Зеленской слушать Байдена и вечный европейский фарсВчера, 17:34

Взято отсюда.