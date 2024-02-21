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Гаспарян: после Авдеевки перед Украиной встал очень большой вопрос

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Гаспарян: после Авдеевки перед Украиной встал очень большой вопрос

Триумф российских войск в Авдеевке стал абсолютной неожиданностью для Украины, Киев ранее не уставал повторять, что русским этот город никогда не взять, отметил писатель, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.«”Что касается Авдеевки: наверное, потом будут очень долго разбирать всю эту операцию. В том числе по той причине, что русский триумф явился абсолютной неожиданностью для Украины. Авдеевка была самым крупным укрепрайоном, кто-то говорит, что вообще единственным таким. Ее строили на протяжении десяти лет… Они были убеждены, что никогда в жизни русским Авдеевку не взять. Русские взяли”, – сказал Армен Гаспарян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Боеспособность подразделений ВСУ снижается, продолжил он.«”Авдеевка кроме того продемонстрировала подлинную “мощь” той самой 3-й отдельной штурмовой бригады (ВСУ), в девичестве – террористы “Азова”*, которые самые упакованные, самые распиаренные. Они отправили два подразделения на линию боевого соприкосновения, те сразу попали в котел. Все остальные подразделения 3-й штурмовой бригады туда не явились. И теперь перед Украиной встал очень большой вопрос: если это – самое лучшее, самое готовое, самое упакованное, то чего от других-то хотеть”, – добавил писатель.

Авдеевка – северный пригород Донецка, бои за него шли с начала спецоперации.

Программу Армена Гаспаряна слушайте здесь. Теория заблужденийНаграды ВКС, ответственность военблогеров и годовщина МайданаВчера, 17:04Теория заблужденийАнглийские санкции и пранк сбежавшего писателяВчера, 17:33

Взято отсюда.

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