ГД обратится к парламенту Франции из-за уничтожения наемников в Харькове

Госдума на ближайшем пленарном заседании рассмотрит обращение к парламенту Франции в связи с уничтожением ВС РФ французских наемников в Харькове, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.«”Посол Франции в Москве вызван в МИД России в связи с уничтожением Вооруженными силами нашей страны иностранных боевиков в Харькове. Более 60 воюющих на стороне ВСУ наемников были ликвидированы. Как оказалось, это были граждане Франции… На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами”, – написал Володин в Telegram-канале.

По его словам, во Франции наемничество запрещено законом, поэтому важно знать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона, отправляет боевиков воевать на Украину.

Радио Sputnik сообщало, что Франция опровергла присутствие на Украине своих наемников.

Взято отсюда.