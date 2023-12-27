Генерал Тарнавский: следующий год для ВСУ может быть еще сложнее

В следующем году ситуация на поле боя для ВСУ может быть еще сложнее, считает командующий оперативно-стратегической группировкой войск “Таврия” бригадный генерал Александр Тарнавский.«

"Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более сложным", – сказал украинский военачальник в интервью BBC Украина, добавив, что этому поспособствует стремление властей Украины вернуть освобожденные территории.

При этом он подчеркнул, что российское руководство знает об этой цели Киева и приложит все усилия, чтобы помешать ВСУ.

Также Тарнавский ответил на вопрос о ситуации с вооружением украинской армии, особо отметив нехватку боеприпасов.«”Сегодня большая проблема – это боеприпасы разных видов и почти всех номенклатур. Остро, очень стоит вопрос относительно боеприпасов для артиллерийских систем 122 и 152 миллиметров… актуальным вопросом является поставка зенитных ракетных комплексов типа Stormer, Avenger, Stinger… А в условиях значительного увеличения применения (ВС РФ, – ред.) беспилотных летательных аппаратов – в частности FPV-дронов – есть необходимость в обеспечении… подразделений (ВСУ, – ред.) средствами радиоэлектронной борьбы”, – сказал он.

Радио Sputnik сообщало, что депутатов Рады попросили молчать о новом законопроекте о мобилизации.

Взято отсюда.