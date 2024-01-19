Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок российских войск, рассказал начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.«

"Более 3600 км траншей и ходов сообщений и свыше 150 000 окопов и укрытий для техники было отрыто к началу контрнаступления ВСУ, оборудовано свыше 45 000 блиндажей и более 12 000 сборных железобетонных сооружений. Таким образом, к началу контрнаступления противника по всей линии боевого соприкосновения была подготовлена глубокоэшелонированная система оборонительных рубежей, позиций и районов глубиной до 120 километров и более", – сказал он в интервью газете "Красная звезда".

При этом, по его словам, “учитывая масштабы и сроки выполнения задач, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентный случай в истории войн и вооруженных конфликтов”.«”Фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, выполненное в полном объеме, позволило в пять-шесть раз повысить живучесть группировок войск и эффективность применения вооружения и военной техники”, – отметил Ставицкий.

Военачальник отметил, что потери украинской армии на созданной системе инженерных заграждений только по подтвержденным данным составили свыше 500 единиц боевой и специальной техники, из них в ходе контрнаступления – более 180 единиц, в том числе танков “Леопард”, боевых машин пехоты “Брэдли” и других образцов, поставленных Западом.

Радио Sputnik сообщало, что генсек НАТО рассказал о проблемах, которые ВС РФ создали для ВСУ.

Взято отсюда.