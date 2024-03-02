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Генерал ВСУ осудил командование за гибель морпехов на Тендровской косе

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Генерал ВСУ осудил командование за гибель морпехов на Тендровской косе

В специальной операции ВСУ на Тендровской косе, где погибли украинские морпехи, не было никакого тактического смысла, заявил генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Сергей Кривонос.

По словам отставного украинского генерала, командование отдало приказ удерживать Тендровскую косу, хотя это не имело никакого смысла из-за логистических трудностей, отмечается на сайте украинского телеканала Espreso.tv.«”Когда читаешь официальные доклады, хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей на задание на Тендровскую косу, выполнение которого не имело никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла?” – приводит слова Кривоноса РИА Новости.

Военный призвал провести расследование и наказать виновных, отдавших приказ, приведший к гибели морпехов при попытке десантироваться. «”Посмотрите прямо на карту – и вы поймете, что нет никакого смысла содержать эту косу, и все вопросы, каким образом осуществлялось обеспечение тех людей, которые там окопались, для чего это все?” – возмущенно поинтересовался Кривонос.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины. Диверсанты пытались высадиться на моторных лодках в районе Тендровской косы на Херсонском направлении.

Радио Sputnik сообщало, что ВС России уничтожили словацкую гаубицу Zuzana с помощью “Ланцета”.

Взято отсюда.

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