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Генерал ВСУ перечислил участвующие в подготовке украинских военных страны

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Генерал ВСУ перечислил участвующие в подготовке украинских военных страны

Украинские военнослужащие на полигоне во время международных учений. Архивное фото

В обучении украинских военных за рубежом принимает участие коалиция из более чем 30 стран, на территории которых образовано около 170 штабов, сообщил начальник главного управления доктрин и подготовки генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран.«”К организации мероприятий подготовки военнослужащих ВСУ за рубежом вовлечена коалиция партнеров, которая насчитывает по состоянию на сегодняшний день 34 государства. Это Соединенные Штаты Америки, Британия, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, Косово, Северная Македония, Грузия, Молдавия и Албания”, – приводит слова Тарана издание Минобороны Украины “АрмияInform”.

Генерал добавил, что в состав миссии ЕС не входят Венгрия, Австрия, Хорватия, но их инструкторы участвуют в подготовке военных.

По словам Тарана, лидерство в организации базовой общевойсковой подготовки военных принадлежит Великобритании.

Начальник управления украинского генштаба отметил, что партнеры Киева, тренируют украинских военных не самостоятельно, а в составе организационных структур, среди которых он выделил две.«

"Группа содействия безопасности Украины – SAG-U, возглавляемая США. Вторая EUMAM. Основная функция этих структур заключается в организации, координации и обеспечении всей разновидности мероприятий подготовки. Начиная с подготовки новобранца… и заканчивая восстановлением боеспособности подразделений, штабов боевой бригады, который воевал и понес из-за этого потери", – уточнил Таран.

В рамках деятельности миссии EUMAM, руководителем которой назначен генерал-лейтенант армии Нидерландов Михаэль Вандерляен, в Польше, Франции, Чехии, Словакии, Италии, Румынии и Северной Македонии сформировано около 170 штабов и подразделений разных уровней.

За два года зарубежные партнеры Киева подготовили более 21 тысячи человек, заключил начальник управления генштаба ВСУ.

Радио Sputnik писало, о чем российский МИД предупредил Польшу, Румынию и Словакию.

Взято отсюда.

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