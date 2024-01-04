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Генерал ВСУ пожаловался на участившиеся атаки ВС России на юго-востоке

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Генерал ВСУ пожаловался на участившиеся атаки ВС России на юго-востоке

Количество боестолкновений увеличилось в зоне конфликта на Украине за последнее время возросло почти вдвое – до 47, утверждает командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ “Таврия” бригадный генерал Александр Тарнавский.

Накануне он заявлял о 25 боестолкновениях, добавляет “Коммерсантъ”.

По данным украинских СМИ, в зоне ответственности Тарнавского – участок линии фронта от Авдеевки до Работино.

В Telegram-канале украинский генерал написал, что за последние сутки российская армия нанесла по подразделениям ВСУ на юго-восточном направлении 25 авиаударов и ракетный удар, а также вступила в 47 боевых столкновений и провела 875 артобстрелов.

Наиболее активные бои, уточнил Тарнавский, зафиксированы в окрестностях Авдеевки и на Марьинском направлении.

Радио Sputnik писало, что, по мнению экс-разведчика Корпуса морской пехоты ВС США Скотта Риттера, 2024-й может стать последним годом нахождения у власти Владимира Зеленского.

Взято отсюда.

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