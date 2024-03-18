Генерал ВСУ рассказал об “убитой” инициативе Украины на фронте

Россия наносит чувствительные удары по позициям украинской армии из-за неоперативности управления войсками, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.«”Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же Patriot. Когда начинаем разбираться, почему враг в Patriot попал, почему они, стояли, оказывается, ждали команды на движение”, – сказал он в эфире украинского телеканала “Прямой”.

Кривонос объяснил, что мощная радиотехническая и космическая разведка позволяет российским войскам быстро высчитывать позиции ВСУ и наносить по ним серьезные удары.«

"Таких примеров на этой неделе было достаточно, когда враг, учитывая неправильное применение определенных подразделений, быстро наносит удары по позициям. И удары чувствительные… Нужно наращивать мобильность и быстроту принятия решений", – заключил отставной генерал.

Радио Sputnik писало, что ВСУ испытывают серьезные проблемы на Купянском направлении.

Взято отсюда.