Генерал ВСУ заявил о попадании ВС России по мощнейшему предприятию Украины

. ВС России во время массированного ракетного удара поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
В интервью YouTube-каналу “Прямой” он рассказал, что на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и были обозначены предприятия, с которыми организация сотрудничает.«”Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?” – приводит РИА Новости слова генерала.
Кривонос раскритиковал Службу безопасности Украины (СБУ), которая, по его словам, работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно.
Вооруженные силы России наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.
Радио Sputnik сообщало, что в ДНР обнаружили тайник с секретными документами СБУ.
Взято отсюда.