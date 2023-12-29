. ВС России во время массированного ракетного удара поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

В интервью YouTube-каналу “Прямой” он рассказал, что на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и были обозначены предприятия, с которыми организация сотрудничает.«”Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?” – приводит РИА Новости слова генерала.

Кривонос раскритиковал Службу безопасности Украины (СБУ), которая, по его словам, работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно.

Вооруженные силы России наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik сообщало, что в ДНР обнаружили тайник с секретными документами СБУ.

Взято отсюда.