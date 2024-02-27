Генсек НАТО сделал заявление по поводу размещения войск альянса на Украине

НАТО не планирует размещать военные подразделения на территории Украины, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.«”Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делали это с 2014 года и активизировали после начала конфликта. Но нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на территории Украины”, – приводит его слова агентство Associated Press.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки сухопутных войск на помощь Киеву. Согласия в данном вопросе стороны не достигли, однако французский президент подчеркнул, что “ничего не может быть исключено”.

Радио Sputnik сообщало, как на отправку войск на Украину смотрят Швеция и Польша.

Взято отсюда.