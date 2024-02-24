У премьер-министра Италии Джорджи Мелони разыгрались “фашистские гены”, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее в интервью изданию Il Giornale итальянский премьер заявила, что если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине, палестинское движение ХАМАС не напало бы на Израиль.«”У нее (Мелони, – ред.) действительно большие проблемы с головой; а может быть, гены фашистского прошлого разыгрались”, – написал Медведев в соцсети Х.

Он также посетовал на то, что “число тупоголовых” среди политиков Запада продолжает расти с каждым днем.

Радио Sputnik писало, как Медведев призвал отвечать на западные санкции против РФ.

Взято отсюда.