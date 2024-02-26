Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

Он наградил отличившихся военнослужащих и заслушал доклад командующего армией, говорится в Telegram-канале ведомства.«

"Герасимов вручил ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий", – отмечается в в сообщении.

Ранее радио Sputnik рассказало, как охарактеризовали Герасимова в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Взято отсюда.