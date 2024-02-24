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“Гитлер также был уверен”. Заявление фон дер Ляйен в Киеве вызвало шок

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"Гитлер также был уверен". Заявление фон дер Ляйен в Киеве вызвало шок

Пользователи социальной сети X раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая пожелала Украине “победить в конфликте” с Россией.

Глава ЕК вместе с другими западными лидерами ранее прибыла с визитом в Киев. «

"У Стены памяти я выражаю свое почтение украинцам, которые принесли высшую жертву, борясь за наши ценности. Свобода, демократия, верховенство закона. <…> Они будут сиять в тот день, когда Украина выиграет", – написала фон дер Ляйен.

Пользователи в комментариях выразили несогласие с позицией главы Еврокомиссии, а некоторые из них призвали “поджигательницу войны” уйти в отставку. «

"Я думал, что на Украине произошло "полномасштабное вторжение", почему все посещают Киев, как туристическую достопримечательность?" – задался вопросом Gabe.

“Просто уйди в отставку, поджигательница войны”, – написал Rob P.

“Гитлер также был уверен в своей победе”, – отметил GroknRoll.«”Ничто так не говорит “мне не все равно”, как селфи на мемориале”, – едко отметил Realbugsycat.

“Те же институты, которые одобряли геноцид в секторе Газа, теперь говорят о “верховенстве закона”. Каким цирком стала Европа”, – печально констатировала Mariana.«”Ты должна сидеть в тюрьме. Ты мошенница и коррумпированный политик”, – заключили комментаторы

Радио Sputnik ранее писало, что фон дер Ляйен анонсировала новую стратегию ВПК ЕС.

Взято отсюда.

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