Гладков: 16-летняя девушка погибла при атаке БПЛА в Белгородской области

Шестнадцатилетняя девушка погибла в Белгородской области в результате попадания снаряда в частный дом, ее отец доставлен в медучреждение, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что силы ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 “Вампир” и три снаряда реактивной системы “Ураган”.«

"У нас погиб подросток – девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна… Разговаривал с ее отцом на месте происшествия – папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом", – написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в городскую больницу №2 в Белгороде, медики оказывают ему всю необходимая помощь.

Ранее радио Sputnik также сообщило, что за ночь над Россией были нейтрализованы 35 беспилотников.

Взято отсюда.