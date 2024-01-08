Гладков: белгородских школьников готовы принять в четырех регионах

Последствия удара украинских войск по центру Белгорода

В пунктах временного размещения Белгородской области сейчас находятся 300 человек, свыше тысячи детей будут отправлены в лагеря в четырех других регионах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«”За последние сутки к нам поступило 1,3 тысячи заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять”, – написал в Telegram-канале губернатор.

По словам Гладкова, в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе в пунктах временного размещения проживают около 300 жителей Белгорода.

Губернатор подчеркнул, что в Белгороде продолжаются восстановительные работы после недавних обстрелов со стороны ВСУ.

Радио Sputnik также сообщало, что власти Белгорода решили эвакуировать порядка 600 человек.

Взято отсюда.