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Гладков: боец самообороны погиб при обстреле Белгородской области

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Гладков: боец самообороны погиб при обстреле Белгородской области

Участник отряда самообороны погиб при обстреле со стороны ВСУ Грайворона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «

"Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников – неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе", – написал он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, мужчина заступил на дежурство утром в связи со сложной оперативной обстановкой. В момент обстрела он находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Губернатор Белгородской области также сообщил, что был прилет в дорожное полотно в центре города, есть повреждения стоящих рядом зданий с торговыми площадями.«

"Различные повреждения получили 7 частных жилых домовладений, 2 гаража и 2 легковых автомобиля. На местах работают все оперативные службы, подворовой обход продолжается", – добавил Гладков.

Радио Sputnik также сообщило, что в Белгороде из-за ракетной опасности прерывали голосование.

Взято отсюда.

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