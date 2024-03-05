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Гладков: на инфраструктурном объекте в Белгородской области прогремел взрыв

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Гладков: на инфраструктурном объекте в Белгородской области прогремел взрыв

В Губкинском городском округе Белгородской области прогремел взрыв, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте", – написал он в Telegram.

Пострадавших нет, уточнил губернатор.«

"Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – добавил Гладков.

В ГУ МЧС по Белгородской области сообщили, что в результате ЧП был поврежден резервуар с нефтепродуктами.«”По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее радио Sputnik сообщало о гибели трех человек в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Белгородской области.

Взято отсюда.

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