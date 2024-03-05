Гладков: на инфраструктурном объекте в Белгородской области прогремел взрыв

В Губкинском городском округе Белгородской области прогремел взрыв, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«
"ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте", – написал он в Telegram.
Пострадавших нет, уточнил губернатор.«
"Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – добавил Гладков.
В ГУ МЧС по Белгородской области сообщили, что в результате ЧП был поврежден резервуар с нефтепродуктами.«”По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств достаточно. В результате происшествия никто не пострадал”, – говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Ранее радио Sputnik сообщало о гибели трех человек в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Белгородской области.
Взято отсюда.