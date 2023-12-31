Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Гладков: при обстреле ВСУ поселка под Белгородом погиб пожилой мужчина

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Гладков: при обстреле ВСУ поселка под Белгородом погиб пожилой мужчина

В результате обстрела ВСУ поселка Красное Шебекинского городского округа, погиб пожилой мужчина, ранения получила женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

К большому горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью… Также пострадала женщина – это продавец магазина. В настоящий момент она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы", – написал он в Telegram-канале.

Добавляется, что в частном жилом секторе повреждений нет, осколками снаряда повреждены здание магазина и линия электропередачи.

В ближайшее время сотрудники оперативных служб приступят к ликвидации последствий ЧП.

В воскресенье днем радио Sputnik сообщило, что спецборт МЧС с раненными при массированном обстреле ВСУ Белгорода приземлился на подмосковном аэродроме Жуковский.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Папа Римский воззвал к совести выгодополучателей от вооруженных конфликтов

01.01.2024

 Новости

Соцсеть X резко подешевела

01.01.2024

 Новости

На прилетевшем в Пермь из Махачкалы самолете обнаружили следы крови

01.01.2024

 Новости

В Киеве неизвестные проигнорировали запрет и запустили салют во время тревоги

01.01.2024

 Новости

Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войск

01.01.2024

 Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно объедаться мандаринами

01.01.2024

 Здоровье

Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

01.01.2024

 Здоровье

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Образование

Устраняются повреждения на электросетях в пригороде Барнаула. Куда звонить

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix