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Гладков: при обстреле ВСУ поселка под Белогородом чудом выжил ребенок

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Гладков: при обстреле ВСУ поселка под Белогородом чудом выжил ребенок

Украинские военные третий раз за сутки обстреляли поселок Красное Шебекинского округа, один из снарядов попал в жилой дом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«”Есть прямое попадание в частный жилой дом – в комнате, куда прилетел снаряд, находился ребенок, он чудом остался жив. Семья из домовладения вывезена и размещена в Шебекино. В доме оперативно закрывается тепловой контур”, – написал губернатор в Telegram-канале.

В результате первого обстрела Красного украинскими войсками было повреждено здание школы: снаряд упал на территорию учебного заведения, в здании выбиты стекла.

При втором обстреле повреждена линия электропередачи. Без света, помимо Красного, остались хутор Мухин и частично села Нежеголь и Вознесеновка.

Накануне радио Sputnik сообщило о гибели пожилого мужчины в результате обстрела ВСУ поселка в Белгородской области.

Взято отсюда.

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