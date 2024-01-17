Гладков: система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«
"В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Валуйский городской округ граничит с Луганской Народной Республикой, а также с Харьковской областью.
Накануне радио Sputnik сообщило об уничтожении ударного дрона ВСУ в небе над Брянской областью.
Взято отсюда.