Гладков сообщил о новой атаке беспилотников ВСУ на Белгород

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, еще один ударный дрон упал в реку, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в результате происшествия жильцы дома не пострадали, выбиты стекла в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля здания. «”Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях”, – добавил Гладков в Telegram-канале.

По словам губернатора, к работе приступили представители оперативных служб.

Накануне радио Sputnik писало об увеличении числа пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на здание мэрии Белгорода.

Взято отсюда.