Гладков уточнил число жертв и пострадавших при обстрелах Белгорода ВСУ

В результате трех обстрелов Белгорода украинскими войсками погиб мужчина, 11 человек получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.«

"Уточненная информация по сегодняшней атаке ВСУ Белгорода и Белгородского района. К большому горю, в Белгороде один человек погиб – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. По пострадавшим. В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек", – написал он в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщило, кто, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, стоит за субботним ударом ВСУ по Белгороду.

Взято отсюда.