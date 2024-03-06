Глава делегации в Вене обвинил Запад в животной расправе Киева над пленными

Вина за убийства российских военнопленных и пытки над ними в значительной степени лежат на западных кураторах Украины, которые создали этот нацистский режим и замалчивают его преступления, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.«

"Очередные расстрелы российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства", – приводит его слова РИА Новости.

В ходе выступления на 1072-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Гаврилов подчеркнул, что замалчивая факты этих преступлений, Запад делает эти убийства возможными. Он добавил, что украинские военные проявляют “особую жестокость” в отношении российских бойцов. «

"Боевики ВСУ сами распространяют в открытых источниках видеозаписи расстрелов наших бойцов, накануне подобная запись была опубликована с Лиманского направления. На ней – два случая животной по своей сути расправы над ранеными безоружными солдатами, один из которых шел в сторону позиций ВСУ с поднятыми руками", – сказал Гаврилов.

Глава делегации РФ также привел свидетельства российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, о пытках в ходе допросов и нечеловеческих условиях содержания.«

"В камерах по 28 человек, с рационом питания не более 350 граммов в сутки. В ходе допросов они подвергались физическому насилию, ударам резиновой палки, пакетами им перекрывался доступ к кислороду. Там не присутствуют представители МККК и других международных организаций, по крайней мере, никто из вернувшихся из плена солдат их там не видел", – заявил Гаврилов.

Радио Sputnik писало, что в Авдеевке могли находиться тайные пыточные ВСУ.

Взято отсюда.