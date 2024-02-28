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Глава ЕК призвала тратить доходы от активов РФ на покупку оружия Украине

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Глава ЕК призвала тратить доходы от активов РФ на покупку оружия Украине

Настало время странам ЕС обсудить использование прибыли от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фрагмент своего выступления на пленарном заседании Европарламента она опубликовала на странице в соцсети Х.«”Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины”, – заявила фон дер Ляйен.

По мнению главы ЕК, нет более разумного применения для этих средств, чем сделать Украину и Европу безопаснее.

Радио Sputnik сообщало, какие риски могут возникнуть из-за действий с замороженными активами РФ.

Взято отсюда.

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