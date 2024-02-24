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Глава ГУР Буданов* рассказал, в чем сила начальника Генштаба РФ Герасимова

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Глава ГУР Буданов* рассказал, в чем сила начальника Генштаба РФ Герасимова

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* в интервью британской газете The Telegraph похвалил начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.

По мнению главы ГУР, Герасимов является одним из немногих генералов, понимающих ситуацию на фронте и способных заставить работать других военачальников. Буданов* также отметил, что российский генерал обладает стратегической выдержкой и умеет найти выход из сложных ситуаций.«

"Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент мы не видим замены Герасимову. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, намой взгляд, и есть его сила и незаменимость", – сказал он газете.

Радио Sputnik писало, что Буданов* может сбежать в Великобританию.

Взято отсюда.

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