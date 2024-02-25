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Глава ГУР МО Украины Буданов* анонсировал атаки на Крымский мост

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Глава ГУР МО Украины Буданов* анонсировал атаки на Крымский мост

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост.

В опубликованном в Telegram-канале видеообращении глава украинской военной разведки объявил о “новых сюрпризах” на Крымском мосту, пишет “Коммерсантъ”.«

"Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крым", – приводит издание слова Буданова*.

Радио Sputnik писало, что Буданов* может сбежать в Великобританию.

Взято отсюда.

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