Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост.

В опубликованном в Telegram-канале видеообращении глава украинской военной разведки объявил о “новых сюрпризах” на Крымском мосту, пишет “Коммерсантъ”.«

"Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крым", – приводит издание слова Буданова*.

Радио Sputnik писало, что Буданов* может сбежать в Великобританию.

Взято отсюда.