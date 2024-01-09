Глава МИД Китая призвал к отмене всех односторонних санкций

Пекин выступает против гегемонизма и монополии меньшинства стран в международных делах, заявил глава МИД КНР Ван И.«”Мы решительно выступаем против гегемонизма и политики грубой силы, а также решительно выступаем против монополии меньшинства стран в международных делах”, – цитирует его РИА Новости.

Выступая на семинаре, посвященном международной ситуации и китайской дипломатии в 2023 году, министр призвал “к отмене всех незаконно введенных односторонних санкций”. Он также указал на необходимость “увеличения представленности и голоса развивающихся стран в системе глобального управления”.

Китай выступает за справедливость и беспристрастность в урегулировании кризисов – как глобального, так и регионального масштаба, продолжил Ван И.«”Мы всегда будем придерживаться принципов справедливости и беспристрастности, выступать за построение равноправного и упорядоченного многополярного мира, претворять в жизнь настоящий мультилатерализм и способствовать демократизации международных отношений”, – сказал он.

По словам главы МИД КНР, Пекин будет углублять сотрудничество с Москвой.«”Мы продолжаем углублять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество Китая и России, содействовать развитию и возрождению наших стран, поддерживать движение мира к многополярности и способствовать демократизации международных отношений”, – подчеркнул Ван И.

Ранее радио Sputnik рассказало, какой совет дали американским политикам в МИД КНР.Прямой эфирИтоги 2023 года: реформирование международных организаций и отношения с КНР31 декабря 2023, 18:04

Взято отсюда.